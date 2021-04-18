От выстрелов под Лиозно до погреба на Гомельщине. Как «покушались» на Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Хронология покушений на Александра Лукашенко. Все они были со странностями, пишет TUT.BY .

1994 год. Выстрелы под Лиозно

16 июня 1994 года кандидат в президенты Беларуси Александр Лукашенко ехал в машине с активистами своего избирательного штаба, народными депутатами Иваном Титенковым и Виктором Шейманом из Витебска в сторону Лиозно.

О том, что произошло потом, газете «КоммерсантЪ» рассказал доверенное лицо Александра Лукашенко Александр Бужа.

«В 23.15 служебную „Волгу“ (на самом деле это был Mercedes. — Прим. TUT.BY) обогнал Ford и стал прижимать ее к обочине. Через некоторое время из Ford раздались выстрелы».

По словам Бужи, одна из пуль пролетела в нескольких сантиметрах от головы Александра Лукашенко.

Он предположил два мотива покушения — первый заключался в том, что кандидата в президенты пытались убить по политическим мотивам. Второй — причиной покушения может служить деятельность Лукашенко в антикоррупционном комитете Верховного совета, председателем которого он являлся.

В милицию Александр Лукашенко обратился только в 07.00 следующего дня.

Александр Федута, которого спустя 27 лет обвинят в причастности к планированию переворота и покушению на Александра Лукашенко, и который в 1994 году был членом его предвыборного штаба, вспоминал те события в своей книге «Лукашенко. Политическая биография».

По его словам, Юрий Захаренко, который в то время также был в штабе Александра Лукашенко и занимался расследованием инцидента, рассказал, что стреляли в стоящую машину, и охарактеризовал происшествие «чистейше разыгранной инсценировкой».

«Результаты первичного расследования были оглашены по телевидению, но в них никто не поверил. Все, что говорилось в тот момент против Лукашенко, в общественном сознании оборачивалось дополнительными очками опальному кандидату: боятся, клевещут — значит, достойный человек, нужно его поддерживать.

Пистолет, из которого стреляли по «мерседесу», так и не нашли. Аркадий Бородич несколько лет спустя рассказывал мне о том, что накануне памятной поездки в Лиозно Виктор Шейман попросил его достать где-нибудь «нейтральный» пистолет. Бородич достал. Через несколько дней после лиозненского инцидента пистолет был возвращен «Витей-молчальником» владельцу с короткой, но очень характерной фразой: «Не пригодился».

В 1999 году в газете «Навины» вышла статья, в которой цитировались материалы уголовного дела. В ней сообщалось, что из кузова машины извлекли пулю калибра 7,65 мм.

«Следственным экспериментом, проведенным 17.06.1994 старшим следователем по особо важным делам СО КГБ РБ Таргонским В.М. с участием главного эксперта НКЦ МВД РБ Самца А.Г., установлено, что обстрел автомашины „Мерседес“, в которой ехали народные депутаты Лукашенко А.Г. и другие, из салона обгонявшей их машины при условиях, изложенных свидетелями Титенковым И.И. и Шейманом В.В., невозможен».

21 июня 1994 по указанию прокуратуры провели еще один следственный эксперимент. Он также опроверг показания свидетелей.





Газета «Навiны», № 36 от 2 апреля 1999. Фото: The Village

«Таким образом, следственным экспериментом, судебно-трасологической и судебно-баллистическими экспертизами версия народных депутатов Титенкова И.И. и Шеймана В.В. об обстоятельствах обстрела автомобиля „Мерседес-Бенц“ убедительно опровергается», — говорится в заключении.

В ходе расследования опросили также более 40 свидетелей — безрезультатно.

1998−1999 годы: человек с поясом смертника и обстрел из машины

В 2014 году бывший глава оперативного отделения Службы безопасности Владимир Климов рассказывал, что его подразделение из 15 человек ежегодно предотвращало по 12−15 серьезных угроз.

«Оперативное подразделение выполняло задачи, которые на поверхности не лежат. Не привязываясь к конкретике, скажу, что даже при всем спокойствии в стране все равно найдутся недовольные люди. Где-то в 1998 или 1999 году в здание Администрации вошел человек. На поясе у него была взрывчатка, в руках — концы провода. Только в последний момент нервы у него не выдержали и он закричал, что всех взорвет. Его, конечно, скрутили. Другой преступник обстрелял это здание из машины».

Все попытки журналистов узнать подробности двух упомянутых эпизодов ни к чему не привели. Спецслужбы Беларуси отказывались от комментариев.

2010: «Путин готовит покушение на Лукашенко»

В 2010 году между Беларусью и Россией искрило — гремели «молочная» и «газовая» войны, по телеканалу НТВ транслировали документальный мини-сериал «Крестный батька».

И тут с обращением на YouTube неожиданно появляется некий человек, со скрытым лицом и измененным голосом, который представился «бывшим сотрудником российских спецслужб».

«Я, бывший сотрудник одной из спецслужб Российской Федерации, хочу сделать достоянием общественности следующее. Председатель правительства России Путин хочет убить президента Беларуси Лукашенко. Я заявляю об этом со всей ответственностью, ибо располагаю достоверными фактами. По понятным причинам я не могу назвать свои имя и фамилию. Я был и остаюсь патриотом России», — говорит неизвестный в своем видеообращении.

Далее неизвестный рассказывает о том, что для ликвидации Лукашенко в июне 2010 года «по прямому указанию Путина» была создана специальная группа из числа бывших сотрудников российских спецслужб. Аноним в кадре заявляет, что «уже отработано несколько сценариев уничтожения Лукашенко: устройство автомобильной или авиационной катастрофы, заражение через подарок или почтовое отправление, задействование снайпера».

«Аноним» «Экс-сотрудник российских спецслужб»:

«Но в качестве наиболее реального сценария рассматривается проведение масштабного теракта во время одного из массовых мероприятий с участием Лукашенко, а в предвыборную кампанию Лукашенко придется проводить много таких мероприятий.

Всерьез рассматривается теракт во время традиционного праздника урожая в Беларуси. Возможные людские потери при этом просто не принимаются в расчет.

Для создания атмосферы паники планируется провести в ближайшие месяцы в Беларуси серии устрашающих акций с использованием взрывных устройств, разрабатываются сценарии по похищению известных людей. Чтобы посеять панику вокруг белорусской продукции, поставляемой на экспорт, специалисты из этой группы планируют заражение нескольких партий продовольственных товаров радиоактивными веществами».

Лучше всего эту историю прокомментировал пресс-секретарь в то время премьер-министра России Владимира Путина Дмитрий Песков: ««Вряд ли стоит обращать внимание и тем более комментировать подобный бред. Скорее всего, это напоминает предвыборную шизофрению».

2021: «Планирование покушения и переворота»

17 апреля Александр Лукашенко заявил, что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.

— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.

Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».

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