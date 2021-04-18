Электричество на склад не положишь. Кому Беларусь будет продавать свои киловатты









Возможности экспорта белорусской электроэнергии полностью завязаны на политической ситуации в стране, считают эксперты.





В недавнем интервью «Российской газете» белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил, что, затевая строительство АЭС, Беларусь «предполагала использовать электроэнергию для своих потребностей, не для экспорта». «Если еще 8-10 лет назад мы импортировали четверть энергии, то сейчас мы даже в небольших количествах стали экспортировать», — сказал он.





Есть доля лукавства в этих словах посла — БелАЭС задумывалась в большей степени именно как экспортный проект. И в основу его окупаемости был заложен механизм продажи электроэнергии по европейским ценам — прежде всего, в страны Балтии и Польшу.





Однако все пошло не так, и ввод в эксплуатацию станции в Островце, которая по идее должна укрепить экспортный потенциал страны, наоборот, поставил на нем окончательный крест.



Закупать «грязное» белорусское электричество для стран Балтии стало неприличным





Ключевые страны, куда в основном планировалось продавать вырабатываемую на БелАЭС электроэнергию, закупать ее отказались.





Изначально Литва жестко выступала против строительства станции всего в 50 км от Вильнюса, заявляя, что ведется оно без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов, и вообще — «культура эксплуатации Белорусской АЭС ниже всякого уровня».





«Говорить в таких условиях о каких-то нормальных контактах или тем более о закупке электроэнергии с такой станции просто неприлично», — заявил месяц назад президент Литвы Гитанас Науседа в интервью новостному порталу Delfi.





Он неоднократно призывал соседние страны — Латвию и Эстонию — присоединиться к бойкоту «грязной» белорусской электроэнергии. К экологической составляющей после августовских событий в Беларуси добавилась еще и политическая. И если Эстонии это решение далось достаточно легко — страна реализует собственную ядерную программу и планирует к 2035 году запустить свою АЭС, то для Латвии это было совершенно не выгодно — дешевая электроэнергия поддерживала многие предприятия, для которых европейские цены совершенно не приемлемы.





Белорусское электричество даже послужило неким яблоком раздора между Литвой и Латвией: возникали споры по поводу происхождения электроэнергии. С момента отключения Литвы от белорусской электроэнергии точка входа импортируемого тока из России в Прибалтику переместилась с белорусско-литовской на российско-латвийскую границу, и гарантировать, что в российской электрической энергии нет белорусской фактически очень трудно.





Однако перетоки электроэнергии из Беларуси в Прибалтику неизбежны до тех пор, считают эксперты, пока не будет разорвано энергетическое кольцо БРЭЛЛ (Беларусь — Россия — Эстония — Литва — Латвия). Страны Балтии планируют подключиться к системе Евросоюза, но окончательно это станет возможно только в 2025 году.





Ранее не исключалась возможность возобновления экспорта электроэнергии в страны ЕС через Польшу, но там нет для этого мощных линий, необходимо сначала построить вставку постоянного тока. «Белэнерго» с 2009 года ведет переговоры: как на уровне хозяйствующих субъектов, так и на межправительственном уровне.





Но сегодня на этом проекте можно ставить жирный крест. Минск и Варшава нынче на ножах.





Если Украина присоединится к НАТО, то эмбарго на белорусскую электроэнергию будет наложено автоматически





Единственным зарубежным покупателем белорусской электроэнергии осталась Украина.





С начала 2021 года Беларусь была самым крупным поставщиком электроэнергии для этой страны. Согласно информации Белстата, в феврале Беларусь экспортировала 278,302 млн кВт∙ч электроэнергии на 13 млн 698,9 тыс. долларов.





Во время сильных морозов украинская энергосистема не справлялась с пиком спроса на электроэнергию, поэтому, согласно договоренностям, в рамках межграничных перетоков импортировала электроэнергию из Беларуси.





Однако уже в марте этот объем резко сократился — по данным национальной энергетической компании «Укрэнерго», импорт составил всего 51,477 млн кВт∙ч.





Но, похоже, и эта страна скоро закроется для белорусского экспорта электроэнергии. В Украине существует довольно сильное лобби, которое преследует интересы собственных производителей электроэнергии и выступает с инициативой скорейшего принятия закона о запрете импорта электроэнергии из Беларуси в Украину.





18 марта народный депутат Украины Михаил Бондарь опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» ответ президента Владимира Зеленского на свой запрос, в котором говорилось о необходимости ограничить импорт электричества из Беларуси и России.





Украинский президент поддержал позицию относительно ограничения импорта электрической энергии из государств, которые не являются членами Энергетического сообщества, и пообещал усовершенствовать «законодательное регулирование такого ограничения».





Да и президент Литвы неоднократно призывал Украину отказаться от импорта белорусской электроэнергии. По его мнению, Россия, по проекту которой сооружается атомная станция, «не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и стремится использовать проект электростанции для расширения своего влияния».





Пока украинские власти официально не заявляли о решении отказаться от покупки электроэнергии из Беларуси, но это вполне вероятно, отметила в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич.





По ее мнению, показателем треснувших экономических отношений Украины и Беларуси стал недавний отказ львовской мэрии от закупки партии городских автобусов МАЗ.





«Это первая ласточка. Помимо этой очевидной тенденции, покупка электроэнергии будет увязана с возможной ролью Беларуси в вероятном обострении военного конфликта между Украиной и Россией», — заявила эксперт.





При этом, полагает Василевич, если Украина присоединится как ассоциированный член к НАТО (что более чем вероятно и предсказуемо), то эмбарго на нашу электроэнергию будет наложено автоматически.





Откроет ли Россия для белорусского электричества свой энергорынок?





В последнее время темой сбыта белорусской электроэнергии, похоже, озаботилась и Москва — ведь Минску сложно будет возвращать деньги, которые были потрачены на белорусскую АЭС.





Одним из реалистичных сценариев окупаемости БелАЭС может стать ее выход на российский рынок мощности.





Вот и Владимир Семашко заявил, что Беларусь рассчитывает на экспорт электричества в Россию после формирования единого рынка электроэнергии.





«Если будет единый рынок электроэнергии с 2022 года, то будут брать и в Россию», — сказал белорусский дипломат.





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