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Байден назвал «совершенно несправедливой» ситуацию с Навальным

18.04.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

EPAM объявила о покупке компании PolSource — крупного разработчика решений для Salesforce (облачной CRM-платформы для автоматизации бизнес-процессов).


Джо Байден в загородном клубе в пригороде Уилмингтона, штат Делавэр. 17 апреля 2021 года

Президент Джо Байден в субботу назвал «совершенно несправедливой» ситуацию, в которой оказался Алексей Навальный, российский оппозиционер, находящийся в тюремном заключении, сообщило агентство «Франс-Пресс», пишет Голос Америки.

Лечащие врачи Навального сегодня предупредили, что в результате голодовки, объявленной политиком, ему грозит неминуемая остановка сердца.

«Это совершенно, совершенно несправедливо», - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос об ухудшающемся состоянии Навального, находящегося в российской исправительной колонии. Джо Байден в своем ответе репортерам упомянул об «отравлении, а затем о голодовке» Навального.

Президент побеседовал с журналистами, находясь в Уилмингтоне, штат Делавэр, куда Байден уехал из Вашингтона на выходные. Как сообщило агентство «Франс-Пресс», сегодня Байден впервые за все время своего президентства сыграл партию в гольф в загородном клубе рядом с Уилмингтоном.

В Белом доме сообщили, что партнерами Байдена по игре были Рон Оливер, тесть покойного сына президента, Бо Байдена, и его старший советник Стив Рикетти.
 
 
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EPAM объявила о покупке компании PolSource — крупного разработчика решений для Salesforce (облачной CRM-платформы для автоматизации бизнес-процессов).
 
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