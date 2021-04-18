Байден назвал «совершенно несправедливой» ситуацию с Навальным





Джо Байден в загородном клубе в пригороде Уилмингтона, штат Делавэр. 17 апреля 2021 года





пишет Голос Америки. Президент Джо Байден в субботу назвал «совершенно несправедливой» ситуацию, в которой оказался Алексей Навальный, российский оппозиционер, находящийся в тюремном заключении, сообщило агентство «Франс-Пресс»,Голос Америки.





Лечащие врачи Навального сегодня предупредили, что в результате голодовки, объявленной политиком, ему грозит неминуемая остановка сердца.





«Это совершенно, совершенно несправедливо», - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос об ухудшающемся состоянии Навального, находящегося в российской исправительной колонии. Джо Байден в своем ответе репортерам упомянул об «отравлении, а затем о голодовке» Навального.





Президент побеседовал с журналистами, находясь в Уилмингтоне, штат Делавэр, куда Байден уехал из Вашингтона на выходные. Как сообщило агентство «Франс-Пресс», сегодня Байден впервые за все время своего президентства сыграл партию в гольф в загородном клубе рядом с Уилмингтоном.





В Белом доме сообщили, что партнерами Байдена по игре были Рон Оливер, тесть покойного сына президента, Бо Байдена, и его старший советник Стив Рикетти.