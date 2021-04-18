У границ Беларуси непрерывно идут учения иностранных войск – Совбез

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 апр – Sputnik. Учения иностранных войск у границ Беларуси со странами ЕС идут "буквально круглые сутки", заявил заместитель госсекретаря совета безопасности Беларуси Владимир Арчаков.

По его словам, военное присутствие международных иностранных контингентов у границ Беларуси постоянно наращивается.

"Вот представьте: за 2020 год только в Польше, Литве и Латвии прошло более 70 военных учений. В текущем году уже прошло и известно еще о 30 учениях. То есть если даже себе представить, что каждое конкретное учение длится хотя бы неделю, хотя это, конечно, на самом деле больше, то получается, что буквально круглые сутки каждый день абсолютно", – заявил Арчаков в интервью телеканалу "Беларусь 1".

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