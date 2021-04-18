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Документы вернули, деньги – нет. Куда делись ценности из ячеек Белгазпромбанка?

18.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

После обыска в июне прошлого года в головном офисе Белгазпромбанка некоторые клиенты написали заявления в банк и милицию из-за вскрытия депозитарных ячеек без их присутствия и пропажи содержимого. TUT.BY попытался узнать, вернули ли клиентам банка изъятые ценности.

Гражданке Украины, у которой изымали из депозитарной ячейки в Белгазпромбанке около 170 тысяч долларов, вернули деньги спустя несколько месяцев после обыска. По ее словам, денежные средства ей выдали в конце августа.

Еще один клиент рассказал, что силовики вернули документы, которые были в ячейке, а деньги — нет. При этом клиент говорит, что уже и не надеется на возврат денег.

— Договор с банком на пользование ячейкой закончился, вряд ли от него будут теперь новости. Раньше же банк отвечал на обращение, что передал заявление в госорганы. Банк умыл руки, — говорит уже бывший клиент банка. — Это мне плата за лояльность. Как и некоторые белорусы, думал, что если не лезть в политику, то меня это не коснется. Но оказался не прав. Хорошая наука всем, учитесь на ошибках.

TUT.BY попытался узнать у Белгазпромбанка, сколько клиентов в общей сложности обратились с заявлениями в банк о вскрытии депозитарных ячеек и исчезновении из них ценностей, а также вернули ли им содержимое. Однако в банке не стали отвечать на эти вопросы.

Пострадавшие клиенты Белгазпромбанка рассказывали, что неоднократно видели, предположительно, свои изъятые ценности в сюжетах по госТВ, которые касались «дела Белгазпромбанка». К примеру, эти кадры, на которые попали монеты, демонстрировали на ОНТ в сюжете, в котором рассказывалось о том, какие доходы и имущество якобы не задекларировал Виктор Бабарико при подаче документов в ЦИК.

 
 
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Пострадавшие клиенты Белгазпромбанка рассказывали, что неоднократно видели, предположительно, свои изъятые ценности в сюжетах по госТВ.
 
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