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Витебская область сильно отстала в севе ранних яровых от других регионов Беларуси

18.04.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По состоянию на 17 апреля в Витебской области ранние яровые зерновые и зернобобовые посеяны только на 28,5% от запланированной площади, это самый низкий показатель по стране.


Трактор с сеялкой. Фото pixabay.com

В других регионах сев этих культур уже приближается к завершению, исключение составляет Могилевская область, где успели засеять немногим более половины полей.

С яровым рапсом дела обстоят еще хуже — его посеяли только 4,47% от запланированных объемов, пишет ННА. К севу льна-долгунца в северном регионе Беларуси пока не приступали вовсе.

Хозяйства области уже внесли под сев яровых культур 35% от запланированного объема органических удобрений. Что касается минеральных удобрений, то ситуация по-прежнему остается печальной — неделю назад их было запасено 20% от необходимого, сейчас сумели нарастить запас только до 24%.
 
 
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По состоянию на 17 апреля в Витебской области ранние яровые зерновые и зернобобовые посеяны только на 28,5% от запланированной площади, это самый низкий показатель по...
 
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