Витебская область сильно отстала в севе ранних яровых от других регионов Беларуси





Трактор с сеялкой. Фото pixabay.com





В других регионах сев этих культур уже приближается к завершению, исключение составляет Могилевская область, где успели засеять немногим более половины полей.





пишет ННА. К севу льна-долгунца в северном регионе Беларуси пока не приступали вовсе. С яровым рапсом дела обстоят еще хуже — его посеяли только 4,47% от запланированных объемов,ННА. К севу льна-долгунца в северном регионе Беларуси пока не приступали вовсе.





Хозяйства области уже внесли под сев яровых культур 35% от запланированного объема органических удобрений. Что касается минеральных удобрений, то ситуация по-прежнему остается печальной — неделю назад их было запасено 20% от необходимого, сейчас сумели нарастить запас только до 24%.