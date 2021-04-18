Тысячи воздушных змеев на фестивале в Китае – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В китайский Вэйфань съехались 118 команд, которые привезли более 10 тысяч устройств, летающих при помощи силы ветра.

Как говорит один из участников фестиваля Пей Сионг, воздушные змеи, придуманные в Китае больше 2 тысяч лет назад, и сегодня объединяют объединяет людей по всему миру. В небо поднимаются конструкции самых разных форм и размеров – от маленьких рыбешек и небольших машин до огромных кальмаров и загадочных существ.

Для посетительницы фестиваля Лю Цзюань воздушные змеи – воспоминание о детстве, мама подарила ей такую игрушку в форме ласточки.

"Фестиваль воздушных змеев – это здорово! Я здесь в первый раз и мне кажется, что тут потрясающе и ни на что не похоже", – сказала женщина.

Международный фестиваль воздушных змеев прошел в этом году в 38-й раз. Впервые фестиваль в Вэйфане провели 1 апреля 1984 года. Четыре года спустя президиум фестиваля объявил Вэйфан "столицей воздушных змеев", а в 1985 году в городе начала работать штаб-квартира Международной федерации воздушных змеев.