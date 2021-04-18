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Видеофакт. После лобовой аварии в Бобруйске спасателям пришлось извлекать зажатого в авто водителя

18.04.2021 15:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей «ВАЗ 2101» и «Рено Лагуна» произошло в Бобруйске днем 17 апреля на улице Урицкого, сообщает МЧС.

 

Видеофакт. После лобовой аварии в Бобруйске спасателям пришлось извлекать зажатого в авто водителя

 

Видеофакт. После лобовой аварии в Бобруйске спасателям пришлось извлекать зажатого в авто водителя

 

Спасателям пришлось прибегнуть к помощи гидравлического инструмента, чтобы деблокировать водителя из салона ВАЗа. После осмотра медиками на месте ЧП пострадавший был доставлен в больницу.

 

 

 
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Лобовое столкновение двух легковых автомобилей «ВАЗ 2101» и «Рено Лагуна» произошло в Бобруйске днем 17 апреля на улице Урицкого, сообщает МЧС.  
 
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