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Видеофакт. После лобовой аварии в Бобруйске спасателям пришлось извлекать зажатого в авто водителя
Источник материала: Навiны
Лобовое столкновение двух легковых автомобилей «ВАЗ 2101» и «Рено Лагуна» произошло в Бобруйске днем 17 апреля на улице Урицкого,
Спасателям пришлось прибегнуть к помощи гидравлического инструмента, чтобы деблокировать водителя из салона ВАЗа. После осмотра медиками на месте ЧП пострадавший был доставлен в больницу.
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Лобовое столкновение двух легковых автомобилей «ВАЗ 2101» и «Рено Лагуна» произошло в Бобруйске днем 17 апреля на улице Урицкого, сообщает МЧС.
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