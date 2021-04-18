Видеофакт. После лобовой аварии в Бобруйске спасателям пришлось извлекать зажатого в авто водителя

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей «ВАЗ 2101» и «Рено Лагуна» произошло в Бобруйске днем 17 апреля на улице Урицкого, сообщает МЧС.









Спасателям пришлось прибегнуть к помощи гидравлического инструмента, чтобы деблокировать водителя из салона ВАЗа. После осмотра медиками на месте ЧП пострадавший был доставлен в больницу.