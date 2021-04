Муж палітзьняволенай Кацярыны Андрэевай заявіў пра абмежаваньне ліставаньня

Источник материала: Свабода

Журналіст і аўтар прызнанай экстрэмісцкай кнігі «Белорусский Донбасс» Ігар Ільяш паведаміў у сваім фэйсбуку на цяжкасьці ў ліставаньні з жонкай — палітзьняволенай журналісткай «Белсату» Кацярынай Андрэевай (Бахвалавай).

Месяц таму Андрэеву этапавалі з СІЗА-1 на менскай вуліцы Валадарскага ў жодзінскую турму. Менавіта пасьля гэтага сытуацыя зь ліставаньнем значна пагоршылася.

«За апошні месяц я атрымаў ад Каці 2 лісты і 2 паштоўкі, прычым крайняя карэспандэнцыя датавана 31 сакавіка. Гэта значыць, красавіцкіх лістоў я зусім ня бачыў. Для параўнаньня: у пэрыяд пасьля прысуду і да этапу ў Жодзіна ад Каці прыйшоў больш за дзесятак лістоў».

Ільяш лічыць гэта мэтанакіраваным абмежаваньнем карэспандэнцыі турэмнай цэнзурай. Кажа, што гэта можна было б сьпісаць на «экстрэмісцкі статус» Кацярыны, але ў лістападзе-сьнежні ў той жа жодзінскай турме ў Андрэевай і без такога статусу ўзьнікалі праблемы з перапіскай. Прычым тады сытуацыя была нават горшай, бо да яе не даходзіла 90% лістоў мужа.

