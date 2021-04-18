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В сеть попали спутниковые снимки военного лагеря России в оккупированном Крыму
Источник материала: Навiны
Немецкое издание Der Spiegel опубликовало спутниковые снимки большого российского военного лагеря в оккупированном Крыму, где насчитали более тысячи военных машин.
Как сообщает
Согласно спутниковым снимкам, еще 15 марта территория была пустой, но до 2 апреля там появились транспортные средства и постройки.
Как отмечает издание, если посмотреть снимки за 13 апреля, то видно, что помимо помещений в огражденном районе разместили еще около тысячи военных машин.
Также видно, что немного западнее от основного лагеря разместился второй, поменьше.
Расследователи Conflict Intelligence Team (CIT) отмечают, что, военный лагерь россиян на опубликованных Der Spiegel снимках вероятно принадлежит части 58-й армии с Северного Кавказа. О переброске этой части в Крым сообщал Южный военный округ РФ.
На снимках лагеря не видно тяжелой техники: например, танков и самоходных артиллерийских установок "Мста-С", которые также перебрасывались в Крым в составе частей 58-й армии, отмечают в CIT.
"Это позволяет предположить, что перед нами не единственный лагерь частей, переброшенных с Северного Кавказа", -- добавили в CIT.
Помимо этого расследователи добавляют, что до сих пор не было никаких официальных комментариев относительно присутствия на оккупированном Россией полуострове 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова, эшелоны которой разгружались в Симферополе, а не на Керченском полуострове. Причем один из них был замечен гораздо ближе к границе с Херсонской областью Украины.
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Немецкое издание Der Spiegel опубликовало спутниковые снимки большого российского военного лагеря в оккупированном Крыму, где насчитали более тысячи военных машин.
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