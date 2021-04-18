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«Не котики, а бегемотики!»: 10 фотографий огромных котов, которые удивят вас своими размерами

18.04.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Не котики, а бегемотики!»: 10 фотографий огромных котов, которые удивят вас своими размерами

Глядя на огромных котов, отлично понимаешь их сходство со львами, пумами и гепардами. Только вот эти котейки вряд ли выживут в суровом диком мире. Их могут прокормить только очень заботливые хозяева. Мы собрали подборку огромных и пушистых котов, которые точно запомнятся вам своими размерами.

1. Живая игрушка для обнимашек.


xammax3 

2. Зато зимой не замёрзнет!


I-ate-your-pony 

3. А это точно кот?


IMINHELLANDIDONTCARE 

4. А этого пушистика зовут Магнас Великий. 


Ok_Cryptographer2496 

5. Знакомьтесь, кот Арагон.


RydinX 

6. Еще чуть-чуть и в рост хозяина будет.


chadork 

7.  Этот парень очень велик!


Bruno_Bratwurst 

8. Только полюбуйтесь на эти глазки!


Cumberlang 

9. А этот здоровяк из Нью-Йорка весит 12 килограммов. 


toneporter 

10. Мда, с таким котиком на груди не уснёшь.


Luciphyr729 


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Глядя на огромных котов, отлично понимаешь их сходство со львами, пумами и гепардами. Только вот эти котейки вряд ли выживут в суровом диком мире. Их могут...
 
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