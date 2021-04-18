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«Не котики, а бегемотики!»: 10 фотографий огромных котов, которые удивят вас своими размерами
Источник материала: ОНТ
Глядя на огромных котов, отлично понимаешь их сходство со львами, пумами и гепардами. Только вот эти котейки вряд ли выживут в суровом диком мире. Их могут прокормить только очень заботливые хозяева. Мы собрали подборку огромных и пушистых котов, которые точно запомнятся вам своими размерами.
1. Живая игрушка для обнимашек.
2. Зато зимой не замёрзнет!
3. А это точно кот?
4. А этого пушистика зовут Магнас Великий.
5. Знакомьтесь, кот Арагон.
6. Еще чуть-чуть и в рост хозяина будет.
7. Этот парень очень велик!
8. Только полюбуйтесь на эти глазки!
9. А этот здоровяк из Нью-Йорка весит 12 килограммов.
10. Мда, с таким котиком на груди не уснёшь.
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Глядя на огромных котов, отлично понимаешь их сходство со львами, пумами и гепардами. Только вот эти котейки вряд ли выживут в суровом диком мире. Их могут...
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