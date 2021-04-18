«Не котики, а бегемотики!»: 10 фотографий огромных котов, которые удивят вас своими размерами

Источник материала: ОНТ

Глядя на огромных котов, отлично понимаешь их сходство со львами, пумами и гепардами. Только вот эти котейки вряд ли выживут в суровом диком мире. Их могут прокормить только очень заботливые хозяева. Мы собрали подборку огромных и пушистых котов, которые точно запомнятся вам своими размерами.

1. Живая игрушка для обнимашек.



xammax3

2. Зато зимой не замёрзнет!



I-ate-your-pony

3. А это точно кот?



IMINHELLANDIDONTCARE

4. А этого пушистика зовут Магнас Великий.



Ok_Cryptographer2496

5. Знакомьтесь, кот Арагон.



RydinX

6. Еще чуть-чуть и в рост хозяина будет.



chadork

7. Этот парень очень велик!



Bruno_Bratwurst

8. Только полюбуйтесь на эти глазки!



Cumberlang

9. А этот здоровяк из Нью-Йорка весит 12 килограммов.



toneporter

10. Мда, с таким котиком на груди не уснёшь.



Luciphyr729





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