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10 фотографий российской действительности, которые рассмешат и удивят вас одновременно
Источник материала: ОНТ
В Сети набирают популярность снимки, на которых представлены российские будни. Эти фотографии доказывают, что главное в съемке – быть внимательным к деталям и не упустить необычный момент.
Снимки публикуются в аккаунте No Context Russia в Twitter. На фотографиях запечатлены необычные места, моменты, питомцы и забавные совпадения.
ФОТО:
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В Сети набирают популярность снимки, на которых представлены российские будни. Эти фотографии доказывают, что главное в съемке – быть внимательным к деталям и не...
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