10 фотографий российской действительности, которые рассмешат и удивят вас одновременно

Источник материала: ОНТ

В Сети набирают популярность снимки, на которых представлены российские будни. Эти фотографии доказывают, что главное в съемке – быть внимательным к деталям и не упустить необычный момент.

Снимки публикуются в аккаунте No Context Russia в Twitter. На фотографиях запечатлены необычные места, моменты, питомцы и забавные совпадения.









































ФОТО: No Context Russia / Twitter

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