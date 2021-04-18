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10 фотографий российской действительности, которые рассмешат и удивят вас одновременно

18.04.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 фотографий российской действительности, которые рассмешат и удивят вас одновременно

В Сети набирают популярность снимки, на которых представлены российские будни. Эти фотографии доказывают, что главное в съемке – быть внимательным к деталям и не упустить необычный момент. 

Снимки публикуются в аккаунте No Context Russia в Twitter. На фотографиях запечатлены необычные места, моменты, питомцы и забавные совпадения.

 










ФОТО: No Context Russia / Twitter

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В Сети набирают популярность снимки, на которых представлены российские будни. Эти фотографии доказывают, что главное в съемке – быть внимательным к деталям и не...
 
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