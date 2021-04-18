Российские ученые начали клинические испытания вакцины против COVID-19 с действием до 17 лет

Источник материала: ОНТ

Третья волна COVID-19 и вакцина с действием до 17 лет. Российские ученые начали клинические испытания препарата, который может «защищать» человека от инфекции такой продолжительный срок.

За базу возьмут и разработки «Спутника V». Именно этим препаратом прививают в Беларуси, параллельно ожидая совместный продукт – белорусско-российскую вакцину, которую разрабатывают уже у нас в стране. В мире тем временем в общей сложности 780 миллионов доз вакцин дошли до людей. Производители по-прежнему продолжают гонку за репутацией «самого результативного препарата», россияне выигрывают и здесь. «Спутником V» уже прививаются в 63 странах, активно подключается и Европа, ранее игнорировавшая российский препарат по политическим причинам. Сейчас вакцину используют в Сербии, Хорватии, Чехии, Сан-Марино и вот-вот начнут в Германии. Регион, к слову сейчас переживает не самый легкий момент. Количество случаев заражения ковидом в локомотиве европейской экономики превысило 3 миллиона человек.

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