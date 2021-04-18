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Срочно к врачу! 5 признаков кариеса, которые вы можете распознать сами
Источник материала: ОНТ
Одна из самых частых проблем со здоровьем, с которой сталкивается не менее четверти населения планеты, – кариес. При его возникновении бактерии разрушают зуб. Поэтому важно вовремя распознать проблему.
Если вы обнаружили у себя следующие признаки кариеса, необходимо обратиться за медпомощью. Помните: затягивание визита к стоматологу может быть чревато более глубоким кариесом и другими неприятными последствиями,
Внезапно появилась повышенная чувствительность
Это один из первых сигналов. Повышенная чувствительность зубов появляется к горячему, холодному и сладкому. Причина в том, что обнаженный дентин позволяет пище и напиткам достигать нервов зуба, а это вызывает боль.
Цвет зуба изменился
Кариес можно распознать по появлению желтых, коричневых, черных и белых пятен на зубах. Вместе с тем эти признаки могут свидетельствовать и о наличии бактериальной инфекции. Точный диагноз сможет поставить только врач.
Есть ощущение, что не хватает кусочка зуба
Кусочек зуба может отколоться как вследствие механического повреждения, так и из-за глубокого кариеса.
На зубе ощущается шероховатость
Шероховатая текстура на зубе, которая ощущается при проведении по нему языком, указывает на наличие кариеса. Это может проявляться и внешне – в таком случае зуб темнеет и похож на наждачку.
В зубе можно заметить отверстие
Из-за кариеса в зубах могут появляться дырки. Иногда их можно заметить невооруженным глазом или почувствовать языком. Чтобы предотвратить развитие пульпита, к врачу лучше обратиться сразу.
ФОТО: freepik
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Одна из самых частых проблем со здоровьем, с которой сталкивается не менее четверти населения планеты, – кариес. При его возникновении бактерии разрушают зуб....
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