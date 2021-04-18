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Фотогеничность? Нет, не слышали. 7 неудачных снимков животных, которые рассмешат вас до слез

18.04.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фотогеничность? Нет, не слышали. 7 неудачных снимков животных, которые рассмешат вас до слез

Не только у людей есть неудачные снимки, которые тщательно оберегаются от посторонних глаз. Животные тоже попадают в объектив и выходят на фотографиях смешно и даже нелепо. Такие снимки способны поднять настроение на весь день!

Цапли грациозны, твердят все вокруг…


Dimitri Peil 

А что это вы здесь делаете, а? 


Hannah Fairbairn 

Обеденный перерыв  
Csathó Bence 

Когда пошевелился во время съемки 
Tina Minns 

Очень застенчивый лось 
Erik Danielsson 

Это точно вкусно?


Jaala Cusack 

Кажется, кто-то перепутал верх и низ
Hilary C. Ince 

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Не только у людей есть неудачные снимки, которые тщательно оберегаются от посторонних глаз. Животные тоже попадают в объектив и выходят на фотографиях смешно и...
 
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