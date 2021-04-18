Фотогеничность? Нет, не слышали. 7 неудачных снимков животных, которые рассмешат вас до слез

Источник материала: ОНТ

Не только у людей есть неудачные снимки, которые тщательно оберегаются от посторонних глаз. Животные тоже попадают в объектив и выходят на фотографиях смешно и даже нелепо. Такие снимки способны поднять настроение на весь день!

Цапли грациозны, твердят все вокруг…



Dimitri Peil

А что это вы здесь делаете, а?



Hannah Fairbairn

Обеденный перерыв

Csathó Bence

Когда пошевелился во время съемки

Tina Minns

Очень застенчивый лось

Erik Danielsson

Это точно вкусно?



Jaala Cusack

Кажется, кто-то перепутал верх и низ

Hilary C. Ince

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