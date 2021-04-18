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Фотогеничность? Нет, не слышали. 7 неудачных снимков животных, которые рассмешат вас до слез
Источник материала: ОНТ
Не только у людей есть неудачные снимки, которые тщательно оберегаются от посторонних глаз. Животные тоже попадают в объектив и выходят на фотографиях смешно и даже нелепо. Такие снимки способны поднять настроение на весь день!
Цапли грациозны, твердят все вокруг…
А что это вы здесь делаете, а?
Обеденный перерыв
Когда пошевелился во время съемки
Очень застенчивый лось
Это точно вкусно?
Кажется, кто-то перепутал верх и низ
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Не только у людей есть неудачные снимки, которые тщательно оберегаются от посторонних глаз. Животные тоже попадают в объектив и выходят на фотографиях смешно и...
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