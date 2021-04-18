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Видеозапись разговора Федуты и Зенковича об устранении Лукашенко представила ФСБ РФ

18.04.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Видеозапись разговора Федуты и Зенковича об устранении Лукашенко представила ФСБ РФ

ФСБ России распространила видеозапись разговора политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича об устранении Президента Беларуси Александра Лукашенко и последующем захвате зданий в Минске. Фрагменты оперативной видеосъемки были показаны в эфире телеканала «Россия-1», информирует ТАСС.

На записи заговорщики планируют государственный переворот, в том числе убийство Александра Лукашенко, блокировку ОМОНа и захват ключевых объектов в Минске.



По сведениям ФСБ РФ, Федута и Зенкович планировали также присвоить имущество Александра Лукашенко.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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ФСБ России распространила видеозапись разговора политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича об устранении Президента Беларуси Александра Лукашенко и...
 
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