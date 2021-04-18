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Видеозапись разговора Федуты и Зенковича об устранении Лукашенко представила ФСБ РФ
Источник материала: ОНТ
ФСБ России распространила видеозапись разговора политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича об устранении Президента Беларуси Александра Лукашенко и последующем захвате зданий в Минске. Фрагменты оперативной видеосъемки были показаны в эфире телеканала «Россия-1»,
На записи заговорщики планируют государственный переворот, в том числе убийство Александра Лукашенко, блокировку ОМОНа и захват ключевых объектов в Минске.
По сведениям ФСБ РФ, Федута и Зенкович планировали также присвоить имущество Александра Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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ФСБ России распространила видеозапись разговора политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича об устранении Президента Беларуси Александра Лукашенко и...
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