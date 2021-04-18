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В Испании нашли мастерскую, где на 3D-принтере изготавливали оружие
Источник материала: ОНТ
На Тенерифе (Канарские острова, Испания) полиция обнаружила мастерскую, в которой печатали оружие на 3D-принтерах. Об этом
Уточняется, что был задержан один человек, ему предъявили обвинение в хранении взрывчатых веществ и оружия. Правоохранители изъяли два 3D-принтера, а также карабин, глушители, гильзы, магазины и заготовки. Также были найдены вещества, с помощью которых изготавливается взрывчатка.
Фото: Pixabay
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На Тенерифе (Канарские острова, Испания) полиция обнаружила мастерскую, в которой печатали оружие на 3D-принтерах. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на...
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