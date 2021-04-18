Вот что будет с вашим лицом, если умываться мылом каждый день

Источник материала: ОНТ

Самый распространенный способ очистить лицо – умыться водой и мылом. Оно хорошо очищает кожу от грязи, но в то же время сушит ее. Что будет, если каждый день умываться мылом, РИА «Новости» рассказала врач-косметолог Марина Шестова.

По словам медика, кожа имеет определенный кислотно-щелочной баланс – pH. Его значение – 5,5. У мыла pH больше – в пределах 9-11, так как оно является щелочью. Мыло прекрасно справляется с загрязнениями, удаляет жир, однако сильно сушит и обезвоживает кожу. В том числе хозяйственное. Пересушенная кожа, в свою очередь, отличная среда для бактерий. Поэтому на лице могут появляться высыпания, трещинки и даже морщины.





«Наша задача, особенно в случае с проблемной кожей, создать более кислую среду, близкую к естественному балансу кожи — не только удалять загрязнения, но и создать пленку-преграду для бактерий», — отметила врач.

Марина Шестова добавила, что, если кожа проблемная, для ее очищения вместо мыла лучше применять пенку или гель.





Следующий обязательный этап ухода – использование тоника. В нем содержатся дополнительные ингредиенты, которые справляются с высыпаниями на лице.

И завершающий этап – увлажняющий крем. Он позволит поддерживать кожу в хорошем состоянии и избегать неприятного ощущения стягивания лица.





ФОТО: freepik

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