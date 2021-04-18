ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вот что будет с вашим лицом, если умываться мылом каждый день

18.04.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Вот что будет с вашим лицом, если умываться мылом каждый день

Самый распространенный способ очистить лицо – умыться водой и мылом. Оно хорошо очищает кожу от грязи, но в то же время сушит ее. Что будет, если каждый день умываться мылом, РИА «Новости» рассказала врач-косметолог Марина Шестова.

По словам медика, кожа имеет определенный кислотно-щелочной баланс – pH. Его значение – 5,5. У мыла pH больше – в пределах 9-11, так как оно является щелочью. Мыло прекрасно справляется с загрязнениями, удаляет жир, однако сильно сушит и обезвоживает кожу. В том числе хозяйственное. Пересушенная кожа, в свою очередь, отличная среда для бактерий. Поэтому на лице могут появляться высыпания, трещинки и даже морщины. 


«Наша задача, особенно в случае с проблемной кожей, создать более кислую среду, близкую к естественному балансу кожи — не только удалять загрязнения, но и создать пленку-преграду для бактерий», — отметила врач.

Марина Шестова добавила, что, если кожа проблемная, для ее очищения вместо мыла лучше применять пенку или гель. 


Следующий обязательный этап ухода – использование тоника. В нем содержатся дополнительные ингредиенты, которые справляются с высыпаниями на лице. 

И завершающий этап –  увлажняющий крем. Он позволит поддерживать кожу в хорошем состоянии и избегать неприятного ощущения стягивания лица. 


ФОТО: freepik

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый распространенный способ очистить лицо – умыться водой и мылом. Оно хорошо очищает кожу от грязи, но в то же время сушит ее. Что будет, если каждый день...
 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ: Байден проигнорировал мнение генералов о выводе войск из Афганистана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by