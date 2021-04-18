Сколько минчан продолжает работать на пении и как их число изменилось за последний год

Источник материала: Tut.by

В Минске сократилось число работающих пенсионеров. На 1 февраля на заслуженном отдыхе продолжал трудиться 167 761 человек. Это следует из данных комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число работающих на заслуженном отдыхе снизилось на 5,6 тысячи человек.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

К примеру, на 1 февраля 2019 года в Минске насчитывалось 175 206 работающих пенсионеров.

На начало февраля этого года в Минске проживали 475,2 тысячи пенсионеров. На заслуженном отдыхе продолжали трудиться 35,3% от общего числа пенсионеров.

Средний размер всех пенсий в Минске на начало февраля составил 515,74 рубля. У некоторых эти выплаты превышают 1500 рублей, а у некоторых — около 130 рублей.

Напомним, в 2021 году пенсионный возраст, который повысили с 1 января, для мужчин составляет 62 года и 6 месяцев, для женщин — 57 лет и 6 месяцев.

Страховые взносы с работающих пенсионеров

Работающие пенсионеры должны платить взносы в ФСЗН со своих зарплат (при этом для них действует понижающий коэффициент на пенсию), но перерасчет пенсии при этом не производится.

Сейчас белорусы, которые достигают пенсионного возраста, но продолжают трудиться, могут рассчитывать только на премирование за отложенный выход на пенсию, но не на перерасчет пенсии. Главное условие — неполучение пенсии в период работы.

Ранее работники «Беларуськалия» на встрече с Натальей Кочановой, которая на тот момент была главой Администрации президента, предлагали отменить взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров. Чиновник обещала дать ответ после того, как этот вопрос рассмотрят и проработают со специалистами Минтруда. Однако общественности не озвучили решение. Ранее профсоюзы критиковали правительство за то, что работающим пенсионерам не пересматривают пенсию.

В Минтруда в январе этого года сообщили FINANCE.TUT.BY, что в ближайшее время не планируют вводить изменения по этому вопросу. При этом профсоюзы продолжают настаивать на этом.

— Мы предлагаем установить здесь более справедливый подход и производить перерасчет пенсии с учетом стажа работы после ее назначения. Альтернативный вариант — отменить в отношении таких работников взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения в размере 1% заработной платы, — отмечают в Федерации профсоюзов.