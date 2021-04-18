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Сколько минчан продолжает работать на пении и как их число изменилось за последний год
Источник материала: Tut.by
В Минске сократилось число работающих пенсионеров. На 1 февраля на заслуженном отдыхе продолжал трудиться 167 761 человек. Это следует из данных комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
К примеру, на 1 февраля 2019 года в Минске
На начало февраля этого года в Минске проживали 475,2 тысячи пенсионеров. На заслуженном отдыхе продолжали трудиться 35,3% от общего числа пенсионеров.
Средний размер всех пенсий в Минске на начало февраля
Напомним, в 2021 году пенсионный возраст, который
Страховые взносы с работающих пенсионеров
Работающие пенсионеры должны платить взносы в ФСЗН со своих зарплат (при этом для них действует понижающий коэффициент на пенсию), но перерасчет пенсии при этом не производится.
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В Минтруда в январе этого года сообщили FINANCE.TUT.BY, что в ближайшее время не планируют вводить изменения по этому вопросу. При этом профсоюзы продолжают настаивать на этом.
— Мы предлагаем установить здесь более справедливый подход и производить перерасчет пенсии с учетом стажа работы после ее назначения. Альтернативный вариант — отменить в отношении таких работников взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения в размере 1% заработной платы, — отмечают в Федерации профсоюзов.
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В Минске сократилось число работающих пенсионеров. На 1 февраля на заслуженном отдыхе продолжал трудиться 167 761 человек.
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