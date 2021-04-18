Минское «Динамо» забило гол на 32-й секунде, но проиграло «Гомелю»

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

18 апреля играми в Минске и Бресте завершается пятый тур чемпионата Беларуси по футболу . В столице «Динамо» сенсационно проиграло «Гомелю» со счетом 1:2. Это первое поражение команды Леонида Кучука.

Напомним, что вчера в Жодино брестское «Динамо» обыграло «Торпедо-БелАЗ» со счетом 2:0. Брестчане выдают впечатляющий старт и поднимаются на второе место.

В Борисове на городском стадионе БАТЭ со счетом 2:1 обыграл «Энергетик-БГУ». За «желто-синих» дебютировал 17-летний вратарь Андрей Кудравец, ставший самым молодым вратарем-дебютантом БАТЭ в Высшей лиге.

Уверенно лидирующий «Шахтер» разгромил дома «Славию» со счетом 4:1. «Горняки» выдали абсолютно лучший старт в чемпионате по набору очков в своей истории — 15 баллов после пяти стартовых туров.



Фантастический старт для действующего чемпиона Беларуси. Фото: «Шахтер»

Ниже результаты всех игр тура.

16 апреля прошли два матча:

«Спутник» — «Ислочь» — 1:5

ФК «Витебск» — ФК «Слуцк» — 0:0

17 апреля были сыграны четыре игры:

«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо-Брест» — 0:2

«Неман» — ФК «Минск» — 0:2

БАТЭ — «Энергетик-БГУ» — 2:1

«Шахтер» — «Славия» — 4:1

18 апреля тур завершится двумя встречами:

«Динамо-Минск» — ФК «Гомель» — 1:2

Минск. 18 апреля. Стадион «Динамо».

Судьи: В. Севостьяник, С. Гидревич, С. Фиринович (все — Гродно).

«Динамо-Минск»: Помазан — Швецов, Шитов, Быков, Шикавка (Бахар, 53), Кисляк (к) (Путило, 58), Климович (Козлов, 64), Давыскиба (Ложкин, 64), Бацула, Матвейчик, По (Мбенг, 57).

ФК «Гомель»: Ковалев — Пантя, Юденков (к), Батищев, Побудей, Иванов, Соловей (Сайчич, 81), Васьков (Васильев, 71), Чикида, Гомза (Костров, 60), Пашевич (Некрасов, 25).

Голы: 1:0 — По (1). 1:1 — Гомза (46+). 1:2 — Побудей (58).

Предупреждения: Гомза (7), Иванов (10), Юденков (55), Давыскиба (59), Быков (67), Пантя (86), Ковалев (93+).

«Гомель», который в этом сезоне шикарно вернулся в элиту, ведомый талантливым тренером Иваном Биончиком, сенсационно добыл волевую победу в Минске.

Несмотря на то что «рыси» пропустили гол уже на первой минуте, они смогли в самом конце первого тайма сравнять счет.

В начале второго они вышли вперед, смогли сдерживать атаки хозяев и добыть победу над более статусным соперником.



Молодой главный тренер «Гомеля» переиграл своего более именитого визави. Коллаж из фото «Гомеля» и минского «Динамо»

Напомним, что «Гомель» в предыдущих турах потрепал нервы БАТЭ в Борисове и красиво переиграл «Неман» у себя дома.

Команда Ивана Биончика обходит минское «Динамо» в турнирной таблице.

«Рух» — ФК «Сморгонь» — 3:0

Матч начался.

Партнер проекта:



