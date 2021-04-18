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Чалый: Россия хочет остановить схемы белорусского реэкспорта

18.04.2021 16:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Чалый: Россия хочет остановить схемы белорусского реэкспорта
Сергей Чалый / Еврорадио
Российский премьер Михаил Мишустин встретился с Александром Лукашенко 16 апреля, чтобы договориться насчет дорожных карт по унификации налогового законодательства и администрирования, уверен независимый аналитик Сергей Чалый.

— Минфин говорил о том, что унификация налогового законодательства и администрирования не в интересах Беларуси. Речь шла, помимо прочего, не только и не столько о налоговом администрировании, а о том, что нам предлагалось перейти на программное обеспечение таможенного контроля и учета движения товаров на границе не только совместной, но и на внешнем контуре. Думаю, это является самым интересным.

Переход на российское ПО таможенного контроля интересует Россию из-за все большего числа схем и использования лазеек таможенного законодательства со стороны Беларуси.

— Включая элементарную контрабанду, историю с нефтепродуктами, цветами и прочее, — говорит Сергей Чалый. — Интерес со стороны России сейчас не столько в том, чтобы экономически поглотить Беларусь, сколько попытка перейти на русский софт. Это будет означать, что все лазейки, с помощью которых приближенные к телу императора зарабатывают, весь этот схематоз перестанет работать.

Аналитик подчеркивает, что схемы существуют не без интересов с российской стороны. Но это интересы не бюджета России, а отдельных лиц.

— Интересы Российского государства заключаются в том, чтобы такого рода схемами покончить. Это могут быть экономические причины, политэкономические, потому что мы видим, что сейчас скандалов с этими схемами все больше. Видимо, деньги очень сильно нужны. Экономика не зарабатывает так много, как хотелось бы. Я всегда говорил, что диктатура — это дорого.

Сергей Чалый обращает внимание на то, что Михаил Мишустин — хороший кандидат, чтобы решить этот вопрос.

— Вспомним бэкграунд самого Мишустина. Это человек, который сделал себе карьеру фактически как метабухгалтер. Человек, который научился выстраивать госфинансы: в налоговой, таможенной сфере.
 
 
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