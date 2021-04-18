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Сергей Чалый / Еврорадио

уверен

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чалый: Россия хочет остановить схемы белорусского реэкспорта Мишустин — хороший кандидат, чтобы окончательно решить этот вопрос.

— Минфин говорил о том, что унификация налогового законодательства и администрирования не в интересах Беларуси. Речь шла, помимо прочего, не только и не столько о налоговом администрировании, а о том, что нам предлагалось перейти на программное обеспечение таможенного контроля и учета движения товаров на границе не только совместной, но и на внешнем контуре. Думаю, это является самым интересным.Переход на российское ПО таможенного контроля интересует Россию из-за все большего числа схем и использования лазеек таможенного законодательства со стороны Беларуси.— Включая элементарную контрабанду, историю с нефтепродуктами, цветами и прочее, — говорит. — Интерес со стороны России сейчас не столько в том, чтобы экономически поглотить Беларусь, сколько попытка перейти на русский софт. Это будет означать, что все лазейки, с помощью которых приближенные к телу императора зарабатывают, весь этот схематоз перестанет работать.Аналитик подчеркивает, что схемы существуют не без интересов с российской стороны. Но это интересы не бюджета России, а отдельных лиц.— Интересы Российского государства заключаются в том, чтобы такого рода схемами покончить. Это могут быть экономические причины, политэкономические, потому что мы видим, что сейчас скандалов с этими схемами все больше. Видимо, деньги очень сильно нужны. Экономика не зарабатывает так много, как хотелось бы. Я всегда говорил, что диктатура — это дорого.Сергей Чалый обращает внимание на то, что— хороший кандидат, чтобы решить этот вопрос.— Вспомним бэкграунд самого Мишустина. Это человек, который сделал себе карьеру фактически как метабухгалтер. Человек, который научился выстраивать госфинансы: в налоговой, таможенной сфере.