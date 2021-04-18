Источник материала: UDF



Фото: lrmuitine.lt

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Литовские пограничники нашли в фуре из Беларуси контрабандные сигареты на миллион евро Начато досудебное расследование.

Водитель, прибыв вечером на КПП на фуре Daf, рассказал литовским таможенникам, что перевозит картон транзитом через Литву в Польшу. Однако у таможенников, осматривавших машину, возникли подозрения: картон в полуприцепе был уложен неаккуратно. Грузовик направили на рентген, где выяснилось, что внутри картона вырезаны полости, в которых находились около 300 тысяч пачек сигарет марок NZ Gold и Minsk Superslims. Если бы партию продали в Литве, то ее стоимость составила более миллиона евро.Начато досудебное расследование. Водитель фуры был задержан, а потом отпущен из-под стражи после того, как был внесен залог. У него также взяли подписку о невыезде.