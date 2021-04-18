ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литовские пограничники нашли в фуре из Беларуси контрабандные сигареты на миллион евро

18.04.2021 16:47 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Литовские пограничники нашли в фуре из Беларуси контрабандные сигареты на миллион евро
Фото: lrmuitine.lt
Литовские пограничники 11 апреля на КПП «Бенякони-Шальчининкай» задержали крупную партию контрабандных сигарет, которые перевозил в фуре водитель-белорус, сообщает таможенная служба Литвы.

Водитель, прибыв вечером на КПП на фуре Daf, рассказал литовским таможенникам, что перевозит картон транзитом через Литву в Польшу. Однако у таможенников, осматривавших машину, возникли подозрения: картон в полуприцепе был уложен неаккуратно. Грузовик направили на рентген, где выяснилось, что внутри картона вырезаны полости, в которых находились около 300 тысяч пачек сигарет марок NZ Gold и Minsk Superslims. Если бы партию продали в Литве, то ее стоимость составила более миллиона евро.

Начато досудебное расследование. Водитель фуры был задержан, а потом отпущен из-под стражи после того, как был внесен залог. У него также взяли подписку о невыезде.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Муж палітзьняволенай Кацярыны Андрэевай заявіў пра абмежаваньне ліставаньня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by