Источник материала: UDF



Мария Захарова

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МИД России: заявлениями из Чехии хотели перекрыть данные о подготовке переворота в Минске Дипломат призвала «не забегать вперед», отвечая на вопрос о степени жесткости ответных мер РФ.

Она также отметила, что чешские власти своими действиями в ситуации с высылкой российских дипломатов продемонстрировали отсутствие самостоятельной линии в международных делах и в отношениях с Россией, сообщаетРоссия в ближайшее время объявит о конкретных ответных шагах на высылку сотрудников посольства РФ в Чехии, сообщилаДипломат призвала «не забегать вперед», отвечая на вопрос о степени жесткости ответных мер РФ.