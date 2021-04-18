|
МИД России: заявлениями из Чехии хотели перекрыть данные о подготовке переворота в Минске
Источник материала: UDF
Мария Захарова
Она также отметила, что чешские власти своими действиями в ситуации с высылкой российских дипломатов продемонстрировали отсутствие самостоятельной линии в международных делах и в отношениях с Россией, сообщает
Россия в ближайшее время объявит о конкретных ответных шагах на высылку сотрудников посольства РФ в Чехии, сообщила Мария Захарова.
Дипломат призвала «не забегать вперед», отвечая на вопрос о степени жесткости ответных мер РФ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дипломат призвала «не забегать вперед», отвечая на вопрос о степени жесткости ответных мер РФ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)