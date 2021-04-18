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Послу США не дают белорусскую визу

18.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Посол США в Беларуси Джули Фишер не может приехать в Минск из-за отсутствия белорусской визы.

Об этом она сказала в интервью NPR.

Послу США не дают белорусскую визу

Сенат США одобрил кандидатуру Джули Фишер на должность нового посла в Беларуси 16 декабря 2020 года.

Ранее в интервью «Салідарнасці» политолог Денис Мельянцов заявил: «Складывается такая ситуация, что если США разморозят санкции, то американского посла (если он приедет) нужно будет из Минска опять выдворять. Это дополнительный скандал, которого никто не хочет».

 
Теги: Минск
 
 
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Сенат США одобрил кандидатуру Джули Фишер на должность нового посла еще 16 декабря.
 
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