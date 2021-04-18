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Послу США не дают белорусскую визу
18.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Посол США в Беларуси Джули Фишер не может приехать в Минск из-за отсутствия белорусской визы.
Об этом она сказала в интервью
Сенат США одобрил кандидатуру Джули Фишер на должность нового посла в Беларуси 16 декабря 2020 года.
Ранее в
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Сенат США одобрил кандидатуру Джули Фишер на должность нового посла еще 16 декабря.
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