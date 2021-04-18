МИД России: заявлениями из Чехии хотели перекрыть данные о подготовке переворота в Минске

Источник материала: Салiдарнасць

Западу заявлениями из Чехии нужно было перекрыть информацию о готовящемся перевороте в Беларуси. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Она также отметила, что чешские власти своими действиями в ситуации с высылкой российских дипломатов продемонстрировали отсутствие самостоятельной линии в международных делах и в отношениях с Россией, сообщает ТАСС .

Россия в ближайшее время объявит о конкретных ответных шагах на высылку сотрудников посольства РФ в Чехии, сообщила Захарова.

Дипломат призвала «не забегать вперед», отвечая на вопрос о степени жесткости ответных мер РФ.

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