СМИ: Байден проигнорировал мнение генералов о выводе войск из Афганистана

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пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ. Об этомРИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.





Отмечается, что командующий Центрального командования ВС Соединенных Штатов генерал Кеннет Ф. Маккензи, председатель Комитета начальников ВС США генерал Марк Милли и командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер выступили за сохранение на территории Афганистана части военного контингента. Далее они предлагали прийти к мирному соглашению через дипломатические переговоры. По данным издание Wall Street Journal, сохранение в Афганистане 2,5 тыс. военных поддержал и глава министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. Свое мнение он аргументировал тем, что вывод всех войск США грозит стране потерей стабильности.





Напомним, президент Джо Байден планирует вывести все войска США из Афганистана к 11 сентября текущего года.





«Народ Афганистана имеет право и обязанность руководить своим государством, а американские ВС не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство», - прокомментировал американский лидер свое решение в СМИ.





Упорядоченный вывод оставшихся американских войск с территории Афганистана должен начаться с 1 мая.