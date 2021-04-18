ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СМИ: Байден проигнорировал мнение генералов о выводе войск из Афганистана

18.04.2021 17:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Американский лидер Джо Байден принял решение о выводе войск США из Афганистана без учета мнения высшего командного состава армии.


Фото: Commons.wikimedia.org

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что командующий Центрального командования ВС Соединенных Штатов генерал Кеннет Ф. Маккензи, председатель Комитета начальников ВС США генерал Марк Милли и командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер выступили за сохранение на территории Афганистана части военного контингента. Далее они предлагали прийти к мирному соглашению через дипломатические переговоры. По данным издание Wall Street Journal, сохранение в Афганистане 2,5 тыс. военных поддержал и глава министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. Свое мнение он аргументировал тем, что вывод всех войск США грозит стране потерей стабильности.

Напомним, президент Джо Байден планирует вывести все войска США из Афганистана к 11 сентября текущего года.

«Народ Афганистана имеет право и обязанность руководить своим государством, а американские ВС не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство», - прокомментировал американский лидер свое решение в СМИ. 

Упорядоченный вывод оставшихся американских войск с территории Афганистана должен начаться с 1 мая. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский лидер Джо Байден принял решение о выводе войск США из Афганистана без учета мнения высшего командного состава армии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько минчан продолжает работать на пении и как их число изменилось за последний год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by