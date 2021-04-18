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Биткоин упал в цене после рекордного роста

18.04.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стоимость биткоина сегодня снизилась почти на 12% после рекордного роста на текущей неделе – примерно до 55 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.



Опрошенные РИА Новости эксперты связывают снижение курса биткоина со спадом ажиотажа по поводу выхода криптобиржи "Коин-бэйс" на "НАСДАК" и запретительным решением властей Турции. В пятницу стало известно, пишет smotrim.ru, что турецкий центробанк запретил с 30 апреля использование криптовалюты для покупки товаров и услуг. Это повлияло на настроения на рынке.

Биткойн – децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Валюту может "добывать" любой участник системы. Для этого нужно создавать её новые блоки. Концепция системы была опубликована в 2008 году ее автором или коллективом авторов под псевдонимом Сатоси Накамото.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость биткоина сегодня снизилась почти на 12% после рекордного роста на текущей неделе – примерно до 55 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
 
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