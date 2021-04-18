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Биткоин упал в цене после рекордного роста
Источник материала: Партизан
Стоимость биткоина сегодня снизилась почти на 12% после рекордного роста на текущей неделе – примерно до 55 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
Биткойн – децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Валюту может "добывать" любой участник системы. Для этого нужно создавать её новые блоки. Концепция системы была опубликована в 2008 году ее автором или коллективом авторов под псевдонимом Сатоси Накамото.
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Стоимость биткоина сегодня снизилась почти на 12% после рекордного роста на текущей неделе – примерно до 55 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
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