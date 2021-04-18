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Месси завоевал 35-й трофей с "Барселоной"

18.04.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Барселона" в финальном поединке Кубка Испании со счетом 4:0 одержала разгромную победу над "Атлетиком". У Месси очередной трофей.


 
 
Для форварда Лионеля Месси, который в этом матче оформил дубль, это 35-й трофей в составе каталонского клуба и 7-й Кубок Испании.

Также на счету аргентинца 10 побед в ла лиге, 4 — в Лиге чемпионов, пишет football.by.
 
 
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"Барселона" в финальном поединке Кубка Испании со счетом 4:0 одержала разгромную победу над "Атлетиком". У Месси очередной трофей.
 
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