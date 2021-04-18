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Месси завоевал 35-й трофей с "Барселоной"
Источник материала: Партизан
"Барселона" в финальном поединке Кубка Испании со счетом 4:0 одержала разгромную победу над "Атлетиком". У Месси очередной трофей.
Для форварда Лионеля Месси, который в этом матче оформил дубль, это 35-й трофей в составе каталонского клуба и 7-й Кубок Испании.
Также на счету аргентинца 10 побед в ла лиге, 4 — в Лиге чемпионов,
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"Барселона" в финальном поединке Кубка Испании со счетом 4:0 одержала разгромную победу над "Атлетиком". У Месси очередной трофей.
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