|
Кембриджская пятерка: как агенты СССР работали в спецслужбах Британии
18.04.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
О судьбе, работе и успехах легендарных разведчиков рассказала историк и политолог Вероника Крашенинникова.
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как советские разведчики почти 30 лет скрытно работали в ключевых госорганах и спецслужбах Британии? Почему представители лучших английских семей сами решили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)