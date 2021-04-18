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Кембриджская пятерка: как агенты СССР работали в спецслужбах Британии

18.04.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Кембриджская пятерка: как агенты СССР работали в спецслужбах Британии
От секретных данных нацистов до атомного оружия американцев: главные успехи легендарных агентов. Кем были самые эффективные советские разведчики XX века?

О судьбе, работе и успехах легендарных разведчиков рассказала историк и политолог Вероника Крашенинникова.

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Как советские разведчики почти 30 лет скрытно работали в ключевых госорганах и спецслужбах Британии? Почему представители лучших английских семей сами решили...
 
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