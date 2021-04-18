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Международный демократический союз требует от властей Беларуси освобождения лидера Партии БНФ Григория Костусева

18.04.2021 17:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Международный демократический союз (IDU) выступил с заявлением, в котором «решительно осуждает» задержание председателя Партии БНФ Григория Костусева и требует его немедленного освобождения, сообщает БелаПАН.

 

Международный демократический союз требует от властей Беларуси освобождения лидера Партии БНФ Григория Костусева
Григорий Костусев.

 

«Это еще один удар по политической оппозиции в Беларуси со стороны режима Лукашенко, чтобы заставить замолчать голос свободы и демократии», — говорится в заявлении IDU (международное объединение правоцентристских и консервативных политических партий, в которое входят Республиканская партия США, Консервативная партия Великобритании, ХДС и ХСС Германии и более 70 ведущих политических партий из разных стран мира).

IDU также потребовал немедленного освобождения задержанного в Москве политолога Александра Федуты, политзаключенных Игоря Лосика, Марии Колесниковой и других.

17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США. Речь идет о задержанных в Москве политологе и политтехнологе Александре Федуте, американском адвокате белорусского происхождения Юрии Зенковиче и председателе Партии БНФ Григории Костусеве, которого задержали в Шклове (Могилевская область).

Федеральная служба безопасности России выступила с заявлением, в котором утверждает, что Федута и Зенкович планировали военный переворот в Беларуси: «Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зенковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента А.Лукашенко».

«Датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в г.Минске 9 мая с.г.», — утверждало ведомство, хотя парад в этот день в белорусской столице не запланирован.

 
Теги: Минск
 
 
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Международный демократический союз (IDU) выступил с заявлением, в котором «решительно осуждает» задержание председателя Партии БНФ Григория Костусева и требует...
 
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