Концепт Hyundai Heritage Series Pony соединил ретро и современность

Источник материала: Tut.by

Компания Hyundai представила необычный концепт, представляющий современную интерпретацию первой модели корейского бренда — Pony. Тот автомобиль дебютировал в 1974 году на Туринском автосалоне и выпускался до 1990 года.





Хетчбэк Pony, над обликом которого работал легендарный Джорджетто Джуджаро, стал не только первым массовым автомобилем в Южной Корее, но и первой корейской моделью, поставляемой на экспорт. До этого Hyundai занималась выпуском лицензионных копий моделей Ford.





Кузов Heritage Series Pony покрыт серебристой матовой краской с эффектом мерцания. К другим особенностям хетчбэка относятся расположенные на передних крыльях внешние зеркала-камеры заднего вида, напоминающие пиксели круглые фары и светодиодные U-образные задние фонари.









Интерьер, как отмечают в Hyundai, оформлен «в переосмысленном ретростиле» и получил приборную панель, состоящую из подсвечиваемых вакуумных трубок, сенсорный селектор коробки передач, нишу для смартфона и рулевое колесо с функцией голосовой активации. О силовой установке концепта в Hyundai не обмолвились.





В серию такая машина, разумеется, не пойдет — это единичный экспонат, подготовленный корейцами к выставке «Отражения в движении», проходящей с 8 апреля по 27 июня этого года в галерее Hyundai Motorstudio в Пусане.