Новый фан-клуб Лукашенко выдавливает на обочину БРСМ и «Белую Русь», но страдает от травли

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Сергей Дмитриев, UDF

«Патриоты Беларуси» выросли из провластных автопробегов

Рачковский, Харута, Зарубицкий

Позиционируют себя как инициативу снизу

«Давно назрела идея создания общественного объединения снизу, чтобы представлять напрямую интересы низов общества – именно не властных структур, а простого народа».

В организацию заманивают бонусами и «социальным лифтом»

«Друзья, многие спрашивают, а что даёт членство в общественном объединении? В широком смысле это возможности напрямую участвовать в жизни общества, реализации и продвижения своих инициатив, чувство локтя и настоящего коллектива, реальное общение с единомышленниками и пресловутый «социальный лифт». Но кроме этого вас ожидают приятные сюрпризы и бонусы».

«Я человек, который трудился, у меня семья, все у меня хорошо. Зачем мне какие-то перемены?», – отмечал Зарубицкий.

«Для нас, как говорится, батька все сделал. Мы живем в спокойной стране, у нас здесь все есть: и работа, и даже люди в деревне с работой. Все обеспечены».

Активистов «патриотов Беларуси» используют в качестве массовки для Лукашенко

Лукашенко поощряет «Патриотов»

Слева от Лукашенко – Харута, справа – Зарубицкий и Рачковский

Активисты «Патриотов» страдают от травли

«Я в милицию уже подал большой список всего, что мне писали. Я все зафиксировал. Заведено уголовное дело. Но это продолжается. Пишут на мой бизнес тоже… Пришли домой, измазали краской забор».

«Когда выставляла в соцсетях фотографии с флагом государственным тоже был хейт. С некоторыми друзьями детства мы перестали общаться: было сказано столько слов, которые не забудутся. Политические моменты решатся, но, когда близкие люди переходят на личности и все агрессивно подается, с этой точки зрения было очень жаль потерять близких».

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