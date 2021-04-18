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Госдеп назвал ложными заявления о причастности США к попыткам устранения Лукашенко
18.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Соединенные Штаты не причастны к какому-либо заговору с целью устранения Александра Лукашенко.
Об этом заявил в воскресенье корреспонденту
— Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также
Комментируя задержание в связи с причастностью к планировавшемуся покушению на Лукашенко адвоката Юрия Зенковича, имеющего двойное гражданство США и Беларуси, представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что Вашингтон готов оказать своему гражданину консульскую помощь.
— Мы видели сообщения о задержанном в Минске гражданине США. Всегда, когда за границей задерживают гражданина США, мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги, — сказал он.
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Соединенные Штаты не причастны к какому-либо заговору с целью устранения Александра Лукашенко.
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