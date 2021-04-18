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Муж Кати Андреевой о ситуации с перепиской: «Это выглядит как целенаправленное ограничение корреспонденции тюремной цензурой»
18.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Игорь Ильяш не получил ни одного письма от жены за апрель.
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— Месяц назад Катерину Андрееву этапировали из СИЗО на Володарского в жодинскую тюрьму, и после этого ситуация с нашей перепиской значительно ухудшилась, —
То есть апрельских писем я и вовсе не видел. Для сравнения: в период после приговора и до этапа в Жодино от Кати пришло больше десятка писем.
Конечно, со стороны это выглядит как целенаправленное ограничение корреспонденции тюремной цензурой. И можно было бы списать происходящее на «экстремистский статус» Кати. Но ведь в ноябре-декабре в той же жодинской тюрьме у Кати и без такого статуса возникали проблемы с перепиской.
Причем там ситуация была даже хуже, так как до нее не доходило 90% моих писем (теперь же практически все письма от меня ей передают). Но опять же после Нового года в Жодино переписка внезапно наладилась, и корреспонденция стала регулярно проходить в обоих направлениях.
В общем, найти строгую логику в этих метаморфозах цензуры мне не удается. Благо Катю регулярно посещает адвокат, и мы знаем, что «экстремистский» статус практически никак не повлиял на ее положение в тюрьме, по крайней мере пока что.
В плане здоровья — с учетом сезонного обострения аллергии — Катя чувствует себя нормально. Она находится в хорошем эмоциональном состоянии, сохраняет позитивный настрой и душевное равновесие.
«Знай, что наша любовь победит всё и всех», — написала мне Катя в письме от 31 марта. И в этом я нисколько не сомневаюсь. Мир, который мы с Катей создали в наших отношениях, гораздо сильнее всех диктаторских режимов, спецслужб, судов, тюрем и уж тем более цензуры.
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Муж Кати Андреевой о ситуации с перепиской: «Это выглядит как целенаправленное ограничение корреспонденции тюремной цензурой»
Игорь Ильяш не получил ни одного письма от жены за апрель.
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