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Муж Кати Андреевой о ситуации с перепиской: «Это выглядит как целенаправленное ограничение корреспонденции тюремной цензурой»

18.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Игорь Ильяш не получил ни одного письма от жены за апрель.

Муж Кати Андреевой о ситуации с перепиской: «Это выглядит как целенаправленное ограничение корреспонденции тюремной цензурой»

Все фото из аккаунта в Фейсбуке Игоря Ильяша

— Месяц назад Катерину Андрееву этапировали из СИЗО на Володарского в жодинскую тюрьму, и после этого ситуация с нашей перепиской значительно ухудшилась, — написал муж журналистки. — За последний месяц я получил от Кати два письма и две открытки, причем крайняя корреспонденция датирована 31 марта.

То есть апрельских писем я и вовсе не видел. Для сравнения: в период после приговора и до этапа в Жодино от Кати пришло больше десятка писем.

Конечно, со стороны это выглядит как целенаправленное ограничение корреспонденции тюремной цензурой. И можно было бы списать происходящее на «экстремистский статус» Кати. Но ведь в ноябре-декабре в той же жодинской тюрьме у Кати и без такого статуса возникали проблемы с перепиской.

Причем там ситуация была даже хуже, так как до нее не доходило 90% моих писем (теперь же практически все письма от меня ей передают). Но опять же после Нового года в Жодино переписка внезапно наладилась, и корреспонденция стала регулярно проходить в обоих направлениях.

В общем, найти строгую логику в этих метаморфозах цензуры мне не удается. Благо Катю регулярно посещает адвокат, и мы знаем, что «экстремистский» статус практически никак не повлиял на ее положение в тюрьме, по крайней мере пока что.

В плане здоровья — с учетом сезонного обострения аллергии — Катя чувствует себя нормально. Она находится в хорошем эмоциональном состоянии, сохраняет позитивный настрой и душевное равновесие. 

Муж Кати Андреевой о ситуации с перепиской: «Это выглядит как целенаправленное ограничение корреспонденции тюремной цензурой»

«Знай, что наша любовь победит всё и всех», — написала мне Катя в письме от 31 марта. И в этом я нисколько не сомневаюсь. Мир, который мы с Катей создали в наших отношениях, гораздо сильнее всех диктаторских режимов, спецслужб, судов, тюрем и уж тем более цензуры.

 
 
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