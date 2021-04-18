Посол США Джули Фишер не может приехать в Минск из-за отсутствия белорусской визы

Посол США в Беларуси Джули Фишер не может приехать в Минск из-за отсутствия у нее визы. Как передает БелаПАН , об этом дипломат завила в интервью Национальному общественному радио Соединенных Штатов Америки.



Джулия Фишер и Светлана Тихановская. Фото: tsikhanouskaya.org.

«Мы потратили много лет на то, чтобы восстановить позитивные двусторонние отношения, что сложно из-за отсутствия послов в столицах двух стран», — подчеркнула Фишер.

Она напомнила, что была утверждена на должность сенатом США в декабре 2020 года. «В начале этого года я рассчитывала прибыть в Минск, но до сих пор не удалось приехать. США, со своей стороны, готовы. Я была готова, и мы ждем от белорусской стороны соответствующих действий», — заявила посол США, уточнив, что у нее до сих пор нет белорусской визы.

«Соединенные Штаты не будут просто сидеть сложа руки, пока мы надеемся на получение визы, я буду прямым образом этим заниматься», — сообщила Фишер.

Она рассказала, что намерена в ближайшее время посетить Вильнюс и Варшаву, чтобы «напрямую взаимодействовать с теми союзниками, которые разделяют озабоченность США по поводу событий в Беларуси».

15 декабря сенат конгресса США утвердил кандидатуру Джули Фишер на пост посла в Беларуси. 24 декабря она принесла присягу в качестве главы дипломатического представительства Соединенных Штатов Америки в Беларуси.

В конце января Атлантический совет представил доклад «Байден и Беларусь: стратегия для новой администрации», в котором содержится ряд рекомендаций для нового президента США Джо Байдена по стратегии отношений с Беларусью. В частности, дана рекомендация относительно действий нового посла США в Беларуси.

«Соединенные Штаты должны называть Лукашенко бывшим президентом Беларуси. Посол США в Беларуси Джули Фишер должна занять свой пост в Минске и посетить Вильнюс по мере необходимости, но не вручать Лукашенко свои верительные грамоты», — говорится в докладе.