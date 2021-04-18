ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посол США Джули Фишер не может приехать в Минск из-за отсутствия белорусской визы

18.04.2021 17:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Посол США в Беларуси Джули Фишер не может приехать в Минск из-за отсутствия у нее визы. Как передает БелаПАН, об этом дипломат завила в интервью Национальному общественному радио Соединенных Штатов Америки.

 

Посол США Джули Фишер не может приехать в Минск из-за отсутствия белорусской визы
Джулия Фишер и Светлана Тихановская. Фото: tsikhanouskaya.org.

 

«Мы потратили много лет на то, чтобы восстановить позитивные двусторонние отношения, что сложно из-за отсутствия послов в столицах двух стран», — подчеркнула Фишер.

Она напомнила, что была утверждена на должность сенатом США в декабре 2020 года. «В начале этого года я рассчитывала прибыть в Минск, но до сих пор не удалось приехать. США, со своей стороны, готовы. Я была готова, и мы ждем от белорусской стороны соответствующих действий», — заявила посол США, уточнив, что у нее до сих пор нет белорусской визы.

«Соединенные Штаты не будут просто сидеть сложа руки, пока мы надеемся на получение визы, я буду прямым образом этим заниматься», — сообщила Фишер.

Она рассказала, что намерена в ближайшее время посетить Вильнюс и Варшаву, чтобы «напрямую взаимодействовать с теми союзниками, которые разделяют озабоченность США по поводу событий в Беларуси».

15 декабря сенат конгресса США утвердил кандидатуру Джули Фишер на пост посла в Беларуси. 24 декабря она принесла присягу в качестве главы дипломатического представительства Соединенных Штатов Америки в Беларуси.

В конце января Атлантический совет представил доклад «Байден и Беларусь: стратегия для новой администрации», в котором содержится ряд рекомендаций для нового президента США Джо Байдена по стратегии отношений с Беларусью. В частности, дана рекомендация относительно действий нового посла США в Беларуси.

«Соединенные Штаты должны называть Лукашенко бывшим президентом Беларуси. Посол США в Беларуси Джули Фишер должна занять свой пост в Минске и посетить Вильнюс по мере необходимости, но не вручать Лукашенко свои верительные грамоты», — говорится в докладе.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол США в Беларуси Джули Фишер не может приехать в Минск из-за отсутствия у нее визы. Как передает БелаПАН, об этом дипломат завила в интервью Национальному...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 19 апреля: что ждет завтра все знаки Зодиака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by