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Стали известны суммы вознаграждений стриминговых сервисов музыкантам
Источник материала: Партизан
WSJ узнала, что Apple платит вдвое больше за каждое прослушивание на стриминговом сервисе Apple Music, чем Spotify. Информация взята из письма компании к музыкантам и дистрибьюторам.
В частности, Apple платит один цент за одно прослушивание в Apple Music, а 52% выручки от подписок перечисляет правообладателям,
Музыканты не получают вознаграждения напрямую. Правообладатели — музыкальные издатели и другие дистрибьюторы — перечисляют музыкантам часть дохода в соответствии с контрактом.
По данным WSJ, в 2019 году у Apple было 60 млн подписчиков Apple Music. У Spotify — 155 млн платных подписчиков.
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WSJ узнала, что Apple платит вдвое больше за каждое прослушивание на стриминговом сервисе Apple Music, чем Spotify. Информация взята из письма компании к музыкантам и...
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