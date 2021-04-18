Стали известны суммы вознаграждений стриминговых сервисов музыкантам

В частности, Apple платит один цент за одно прослушивание в Apple Music, а 52% выручки от подписок перечисляет правообладателям,officelife.media. В то же время Spotify в среднем платит от трети до половины цента за прослушивание и отдает правообладателям 75–80% выручки. Сервис выигрывает на том, что у него больше пользователей, которые слушают больше музыки.