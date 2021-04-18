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Гомель одолел минское Динамо
Источник материала: Партизан
Первое поражение столичной команды в сезоне.
Гомель в гостевом матче 5-го тура Высшей лиги обыграл столичное Динамо — 2:1.
Счет на первой минуте открыл Жан Морель По. Сравнял положение в конце первого тайма Дмитрий Гомза, а победу гостям принес гол Вадима Побудея,
Гомель с 10 очками располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Высшей лиги. Минчане занимают шестое место (8 баллов).
23 апреля Динамо сразится с Минском, Гомель примет Торпедо-БелАЗ.
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Первое поражение столичной команды в сезоне.
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