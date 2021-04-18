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Volkswagen готовит «заряженные» электромобили с приставкой GTX

18.04.2021 18:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Volkswagen работает над целой гаммой «заряженных» электромобилей, которые станут обозначаться приставкой GTX. Первенцем станет кроссовер ID.4 GTX, премьера которого запланирована на 28 апреля.


Напомним, что для «разогретых» модификаций своих бензиновых и дизельных автомобилей Volkswagen использует индексы GTI и GTD (и GTE для гибридных версий). Все электрокары линейки GTX будут полноприводными — ID.4, в частности, должен получить 306-сильную двухмоторную систему.

Также топовые версии электромобилей ID-семейства будут отличаться более агрессивным аэродинамическим обвесом, декором интерьера и, скорее всего, еще и спортивными настройками подвески с уменьшенным дорожным просветом. Отметим, что вслед за ID.4 позже в этом году на рынок выйдет купеобразный ID.5, который также наверняка очень быстро обзаведется GTX-версией.

 
 
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Компания Volkswagen работает над целой гаммой «заряженных» электромобилей, которые станут обозначаться приставкой GTX. Первенцем станет кроссовер ID.4 GTX.
 
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