В Витебской области Peugeot вылетел в кювет и перевернулся - погибли два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека погибли в аварии, которая произошла ночью 18 апреля в Витебской области.



Фото: ГАИ

Как рассказали в ГАИ, 37-летний водитель Peugeot ехал по трассе Толочин — Круглое — Нежково. На 7-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП 36-летняя пассажирка от полученных травм умерла на месте происшествия. Водитель получил тяжелейшие травмы и скончался при доставлении в больницу.

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