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В Витебской области Peugeot вылетел в кювет и перевернулся - погибли два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека погибли в аварии, которая произошла ночью 18 апреля в Витебской области.
Как
В результате ДТП 36-летняя пассажирка от полученных травм умерла на месте происшествия. Водитель получил тяжелейшие травмы и скончался при доставлении в больницу.
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Авария произошла ночью 18 апреля на трассе Толочин - Круглое - Нежков.
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