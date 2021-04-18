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«Покушение» на Лукашенко: Варшава опровергает обвинения ФСБ

18.04.2021 18:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Польша не планировала и не планирует участвовать в покушении на Лукашенко. Об этом заявил председатель бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский, реагируя на сообщение ФСБ России о подготовке, якобы, участников будущего покушения на Лукашенко в США и Польше, сообщает TVP.INFO

"Польша никогда не планировала, не принимала, не принимает и не будет принимать участие ни в каких покушениях на Александра Лукашенко. Если кто-то, господин Александр Лукашенко, рассказывает вам такие вещи, то он вас обманывает!", - подчеркнул Щерский.

ФСБ РФ в субботу сообщило, что граждане Беларуси Юрий Зенкович и Александр Федута планировали "осуществление военного переворота в Беларуси по сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое уничтожение Лукашенко". Также в российской спецслужбе заявили, что перед приездом в Москву Зенкович "провел консультации в США и Польше".

В субботу Лукашенко заявил о намерении спецслужб США якобы совершить покушение на него. По его словам, именно за это "покушение" недавно задержали политолога Александра Федуту, оппозиционного политика Григория Костусева и юриста Юрия Зенковича.

В Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Лукашенко. Режим применяет против демонстрантов жестокие репрессии и массово арестовывает их. Легитимность режима Лукашенко не была признана ЕС, США и большинством демократических стран мира.

 
 
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Польша не планировала и не планирует участвовать в покушении на Лукашенко. Об этом заявил председатель бюро международной политики президента Польши Кшиштоф...
 
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