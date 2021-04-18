Во время похорон супруга королевы Британии прозвучала молитва на русском

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Гроб Филиппа был накрыт его личным штандартом, на котором также лежала его военно-морская фуражка, адмиралтейская сабля и венок из белых цветов. Рядом с букетом Елизавета II оставила письмо. Рукописная записка была подписана именем Лиллибет — так ее называл отец король Георг VI, поскольку в детстве она не могла выговорить свое имя, а позже к королеве так обращался и муж Филипп.