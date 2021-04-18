ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На брестской стеле сначала закрасили «Погоню» на гербе Могилева, а потом вообще сняли его

18.04.2021 18:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На стеле в Бресте располагаются гербы областных центров Беларуси. Как ранее сообщал МогилевОнлайн, «Погоню» на гербе Могилева после обновления стелы закрасили серым цветом.



Фото: Белсат

Официально герб Могилева представляет собой синий щит, на котором изображены три белые башни, пишет МогилевОнлайн. В средней башне открыты ворота, но вход преграждает рыцарь с поднятым мечом. Под крышей этой башни изображен срезанный снизу красный круглый щит с элементом герба Великого Литовского княжества — Погони. Башни стоят на зеленом поле.

Теперь герб Могилева вообще исчез со стелы.
 
Теги: Брест, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На стеле в Бресте располагаются гербы областных центров Беларуси. Как ранее сообщал МогилевОнлайн, «Погоню» на гербе Могилева после обновления стелы закрасили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Volkswagen готовит «заряженные» электромобили с приставкой GTX
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by