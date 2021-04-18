|
На брестской стеле сначала закрасили «Погоню» на гербе Могилева, а потом вообще сняли его
Источник материала: Партизан
На стеле в Бресте располагаются гербы областных центров Беларуси. Как ранее сообщал МогилевОнлайн, «Погоню» на гербе Могилева после обновления стелы закрасили серым цветом.
Фото: Белсат
Официально герб Могилева представляет собой синий щит, на котором изображены три белые башни,
Теперь герб Могилева вообще исчез со стелы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На стеле в Бресте располагаются гербы областных центров Беларуси. Как ранее сообщал МогилевОнлайн, «Погоню» на гербе Могилева после обновления стелы закрасили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)