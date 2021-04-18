Алесь Алехнович: за 7 лет минималка в Беларуси сократилась на 7 процентов

«Годами нам говорили, что стабильность – это то, что нам нужно. Но давайте сравним Беларусь с Польшей (еще 30 лет назад Беларусь и Польша были близки по уровню социально-экономического развития) и Украиной (самым худшим примером экономической трансформации последних 30 лет, если оценивать по объёму ВВП на человека теперь и в 1990 году), отметил вице-президент CASE Belarus Алесь Алехнович.





Сравним средние зарплаты:





пишет Thinktanks.by в Польше средняя месячная зарплата в январе 2021 года составила 1484 доллара – в три раза больше, чем в Беларуси. В этом году по средней зарплате обогнать Беларусь сможет не только Украина, но и Молдова (495 долларов в 4 квартале 2020 г.), тогда Беларусь станет самой бедной страной по уровню средних зарплат в Европе. В январе 2021-го средняя месячная зарплата в Беларуси (до уплаты налогов) составила 1290 рублей, либо 503 доллара. Для сравнения,Thinktanks.by в Польше средняя месячная зарплата в январе 2021 года составила 1484 доллара – в три раза больше, чем в Беларуси. В этом году по средней зарплате обогнать Беларусь сможет не только Украина, но и Молдова (495 долларов в 4 квартале 2020 г.), тогда Беларусь станет самой бедной страной по уровню средних зарплат в Европе.









Хорошо, это средний заработок, а что с минимальной зарплатой?





• В регионах зарплата зачастую ближе к минимальной, нежели к средней. Минималка в Беларуси с 1 января 2021 года составляет 400 рублей, либо 156 доллара, согласно среднемесячному курсу в январе.





• В Польше почти в пять раз больше – 751 доллар, также по курсу в январе.





• Минималка в Украине с 1 января 2021 выросла до 6 000 гривен, это 213 долларов по курсу в январе. С 2014 года минималка у наших южных соседей номинально выросла в пять раз, а в долларовом эквиваленте в полтора раза – со 145 долларов в январе 2014-го.





За это же время минималка в Беларуси в долларовом эквиваленте сократилась – на 7% по сравнению с январем 2014 года (174 доллара). Аналогично, как и в случае со средней зарплатой, можно говорить об упущенном десятилетии в Беларуси.





Вывод:





Интересно, как долго ещё белорусская госпропаганда будет спрашивать: «хотите, чтобы было как на Украине?» и хвалиться якобы социальной ориентированностью белорусской экономики? Украинская экономика, даже несмотря на войну, на все пороки олигархии и другие проблемы, в последние годы развивается, а у нас стагнация продолжается уже десять лет. За это время Беларусь уже стала страной с наименьшей минимальной зарплатой в Европе.





Без экономических реформ мы не сможем жить в свободной и успешной стране, которой люди будут гордиться, и перестанут массово уезжать за границу, чтобы там реализовать свой потенциал. Потому не бойтесь перемен. Без них у нас не будет будущего, а будет деградация, которую «власти» фальшиво называют стабильностью».