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"Какая-то мистика". Поезд-призрак в московском метро
18.04.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
А историк метро, блогер и фотограф Александр Попов объясняет, как возникло представление, что "первую очередь метро строили тысячи заключенных, которые там погибли".
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"Раз в месяц, в полночь на кольцевой линии метро появляется поезд-призрак ― в нем души погибших заключенных. Войдешь в него ― исчезнешь навсегда!". Как могла...
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