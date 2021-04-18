Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Какая-то мистика". Поезд-призрак в московском метро

О поезде в метро, в который действительно невозможно попасть внутрь, рассказывает экскурсовод проекта "Экскурсии в метро" Андрей Антосяк.

А историк метро, блогер и фотограф Александр Попов объясняет, как возникло представление, что "первую очередь метро строили тысячи заключенных, которые там погибли".

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