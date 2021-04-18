Цитата дня. «Как бы ни клепали новые дела, симпатии большинства белорусов будут на стороне тех, кто ненавидит захватчиков и лжецов»

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Историк и архивист Дмитрий Дрозд уверен, что история разберется и рассудит, и герои будут названы героями.





— Уверен, что сейчас во многих белорусских семьях и коллективах настроения такие, что если их несколько месяцев снимать дома и на работе, прослушивать их разговоры по телефону и через различные программы, записывать их комментарии в соцсетях, а еще пару раз подослать грамотных провокаторов, которые повели бы разговор в нужную сторону по принципу «ну, а что делать, как сменить власть, как спасти Беларусь от захватчиков?», то потом из этих разговоров и видео можно было бы склеить десяток заговоров, военных переворотов, покушений на убийство и всего, что будет угодно мастерам фальсификаций и фабрикаций, — написал Дмитрий Дрозд. — После каждого очередного сообщения об арестах, обысках, судах... — включайте звуко- и видеоустройства в домах и кабинетах белорусов, и вы услышите десятки тысяч проклятий и пожеланий — таких, что можно будет еще тысячу заговоров и подготовок покушений склеить. Правда, большую часть текста придется запипикивать после «да как они...» и «да шоб они...»

Но как бы они там ни надувались, как бы ни клепали новые дела — уверен, что симпатии большинства белорусов будут на стороне тех людей, кто думает и говорит так, как они, кто ненавидит захватчиков и лжецов всем своим сердцем. А уж если и что-то еще и делает, то честь и хвала. А история разберется и рассудит. Герои будут названы Героями.