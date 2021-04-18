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Каждый третий минский пенсионер продолжает работать

18.04.2021 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Каждый третий минский пенсионер продолжает работать. На 1 февраля 2021 года в столице продолжали трудиться 167,7 тысячи человек пенсионного возраста.


Бабушка во время митинга в Минске / Еврорадио

Впрочем, за год число работающих пенсионеров сократилось. Год назад — на 1 февраля 2020-го — работающих пенсионеров было 173,3 тысячи человек, то есть на 5,6 тысячи больше, чем в этом году. Такие данные публикует на своём сайте комитет по труду, занятости и социально защите Мингорисполкома, передает Еврорадио.

Средний размер всех пенсий в Минске на начало февраля составлял 515,74 рубля. А средний размер трудовых пенсий составлял 522,59 рубля. Пенсионный возраст в Беларуси с 1 января 2021 года составляет 62 года и 6 месяцев для мужчин и 57 лет и 6 месяцев для женщин. 1 января 2022 года его ждёт очередное повышение — ещё на полгода.
 
Теги: Минск
 
 
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Каждый третий минский пенсионер продолжает работать. На 1 февраля 2021 года в столице продолжали трудиться 167,7 тысячи человек пенсионного возраста.
 
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