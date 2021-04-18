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ЕС может ввести новые санкции против РФ из-за ситуации с Навальным - глава МИД Франции

18.04.2021 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан допускает принятие новых санкций ЕС в отношении России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального, но при этом он видит возможным продолжение диалога с Россией.



ЕС уже принял совместные ограничительные меры, которые критиковались Россией, против ряда лиц, действовавших в отношении Навального, заявил глава французского МИД в воскресенье телеканалу "Франс 3". "Это уже значительный пакет санкций. Но могут быть еще и другие", - сказал французский министр.

Вместе с тем, пишет interfax.by, по его мнению, "это не мешает тому, чтобы продолжать вести разговор с Россией, несмотря ни на что". "Потому что это наш сосед. Он неудобный, но он есть", - отметил глава МИД Франции.


Он считает, что в этом направлении следуют и "послания, переданные президентом Макроном президенту Путину".

Глава МИД Франции считает, что "ситуация господина Навального вызывает чрезвычайную обеспокоенность". И я констатирую, что, действительно, есть авторитарный дрейф в России. Случай господина Навального - самый показательный, самый символичный. Производящий наиболее шокирующее впечатление", - заявил он.

Ле Дриан перечислил случившееся с Навальным: "Этот оппозиционер является жертвой химического отравления, его заключили в тюрьму по возвращении (из Германии в Россию), он был направлен (отбывать срок) далеко от столицы и теперь у него серьезное ухудшение состояния здоровья - это недопустимо".

"Я полагаю, что на России лежит ответственность за состояние здоровья господина Навального, она должна взять ее на себя", - добавил он.
 
По его словам, в России должны быть приняты меры не только для того, чтобы обеспечить физическое здоровье Навального, но он также должен быть освобожден. "Для его заключения нет причин", - заявил Ле Дриан.

Глава МИД Франции сказал, что при этом он видит "некоторые сигналы деэскалации". "Потому что во время разговора, который состоялся у президента Байдена три дня назад с президентом Путиным, одновременно было объявлено и об американских санкциях по тем же причинам, а также выражена воля встретиться", - пояснил французский министр иностранных дел.
 
 
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан допускает принятие новых санкций ЕС в отношении России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального, но при...
 
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