|
Видеофакт: трогательная дружба медвежонка и шимпанзе в турецком зоопарке
18.04.2021 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Молодой детеныш медведя по кличке Бончук был доставлен в зоопарк Газиантепа после того, как его нелегально перевезли в страну. К счастью, в новом доме он быстро адаптировался и подружился с шимпанзе Кэном.
Смотрители зоопарка собирают двух животных вместе каждый день и дают им поиграть примерно три-четыре часа – для того, чтобы они укрепили свою связь.
Бончук – одно из многих спасенных животных, доставленных в зоопарк Газиантепа в прошлом месяце. По данным Daily Mail, среди них десять попугаев, 38 змей, десять фламинго, 40 павлинов, 28 фазанов, 15 рептилий, две игуаны и 15 уток.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медвежонок Банчук и шимпанзе по кличке Кэн подружились в крупнейшем зоопарке Турции. Смотрите на видео, как животные играют друг с другом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)