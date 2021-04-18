Видеофакт: трогательная дружба медвежонка и шимпанзе в турецком зоопарке

Источник материала: Sputnik Беларусь

Молодой детеныш медведя по кличке Бончук был доставлен в зоопарк Газиантепа после того, как его нелегально перевезли в страну. К счастью, в новом доме он быстро адаптировался и подружился с шимпанзе Кэном.

Смотрители зоопарка собирают двух животных вместе каждый день и дают им поиграть примерно три-четыре часа – для того, чтобы они укрепили свою связь.

Бончук – одно из многих спасенных животных, доставленных в зоопарк Газиантепа в прошлом месяце. По данным Daily Mail, среди них десять попугаев, 38 змей, десять фламинго, 40 павлинов, 28 фазанов, 15 рептилий, две игуаны и 15 уток.