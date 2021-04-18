Россия обследует МКС и примет решение о выходе из проекта с 2025 года

Источник материала: Tut.by

Россия проведет техническое обследование Международной космической станции (МКС) и примет решение о выходе из проекта с 2025 года, о чем предупредит иностранных партнеров. Об этом пишет ТАСС .



МКС. Фото: NASA

Как сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера России Юрия Борисова, сроки существования станции давно истекли, ее состояние оставляет желать лучшего. «В последнее время все чаще поступает информация о технических неисправностях. Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупреждать партнеров», — сообщили в аппарате.

«И честно их [партнеров] предупредить о выходе из МКС с 2025 года», — привели слова Борисова в эфире программы Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Вопрос целесообразности продолжения участия России в проекте Международной космической станции обсуждался на совещании по космосу у президента РФ Владимира Путина 12 апреля.