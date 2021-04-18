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Россия обследует МКС и примет решение о выходе из проекта с 2025 года

18.04.2021 19:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия проведет техническое обследование Международной космической станции (МКС) и примет решение о выходе из проекта с 2025 года, о чем предупредит иностранных партнеров. Об этом пишет ТАСС.


МКС. Фото: NASA

Как сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера России Юрия Борисова, сроки существования станции давно истекли, ее состояние оставляет желать лучшего. «В последнее время все чаще поступает информация о технических неисправностях. Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупреждать партнеров», — сообщили в аппарате.

«И честно их [партнеров] предупредить о выходе из МКС с 2025 года», — привели слова Борисова в эфире программы Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Вопрос целесообразности продолжения участия России в проекте Международной космической станции обсуждался на совещании по космосу у президента РФ Владимира Путина 12 апреля.

 
 
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В аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова сообщили, что сроки существования станции давно истекли, ее состояние оставляет желать лучшего.
 
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