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Российский теннисист Андрей Рублев пробился в первый в карьере финал «Мастерса»
Источник материала: ОНТ
Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев пробился в первый в карьере финал «Мастерса». Турнир проходит в Монте-Карло.
В полуфинальной встрече ему удалось обыграть норвежца Каспера Рууда со счетом 6:3, 7:5. На пути в финал среди прочих соперников россиянину удалось остановить признанного «короля» грунта, испанца Рафаэля Надаля. За титул в Монако Рублев поборется с четвертым номером посева греком Стефаносом Циципасом, который обыграл британца Даниэля Эванса 6:2, 6:1. В случае победы Рублев станет шестой ракеткой мира.
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Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев пробился в первый в карьере финал «Мастерса». Турнир проходит в Монте-Карло. В полуфинальной встрече ему...
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