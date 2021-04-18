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Российский теннисист Андрей Рублев пробился в первый в карьере финал «Мастерса»

18.04.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в первый в карьере финал «Мастерса»

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев пробился в первый в карьере финал «Мастерса». Турнир проходит в Монте-Карло.

В полуфинальной встрече ему удалось обыграть норвежца Каспера Рууда со счетом 6:3, 7:5. На пути в финал среди прочих соперников россиянину удалось остановить признанного «короля» грунта, испанца Рафаэля Надаля. За титул в Монако Рублев поборется с четвертым номером посева греком Стефаносом Циципасом, который обыграл британца Даниэля Эванса 6:2, 6:1. В случае победы Рублев станет шестой ракеткой мира.

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Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев пробился в первый в карьере финал «Мастерса». Турнир проходит в Монте-Карло. В полуфинальной встрече ему...
 
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